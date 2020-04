La blanchisserie Blanchâtel, basée à La Chaux-de-Fonds (NE) et qui appartient à Elis Suisse, a fermé ses portes fin février et a licencié ses employés pour fin mars. Au total, 33 personnes se retrouvent sans emploi.

«Un plan social est en discussion et on devrait parvenir à un accord d'ici à la fin de la semaine prochaine», a déclaré jeudi Marcelly de Lima, secrétaire syndicale d'Unia, confirmant une information de RTN. L'entreprise, en difficulté depuis plusieurs années, avait ouvert une période de consultation en octobre.

A ce moment-là, Blanchâtel comptait une soixantaine d'employés, dont 44 personnes en contrat à durée indéterminée. Sur ce nombre, deux ont trouvé un nouvel emploi et sept ont été replacés au sein d'autres filiales d'Elis. Au total, 33 personnes se retrouvent sans emploi.

Les ennuis pour Blanchâtel ont commencé en 2014. L'entreprise a perdu ses plus gros clients, à savoir, l'Hôpital neuchâtelois et l'Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées. Elle n'a jamais vraiment pu redresser la barre. (ats/nxp)