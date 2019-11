«Quoi? Et dans mon canton en plus? T’es royé, técolle!»: lorsque nous avons proposé à notre infographiste fribourgeois de goûter une fondue végétalienne, on a cru le perdre. Le Yannick, ce solide gaillard de Remaufens, s’est d’abord effondré dans des gémissements théâtraux. Mais, derrière sa grande barbe, ce fervent adepte de fromages a l’esprit ouvert. Et c’est finalement sans – trop – le forcer qu’on l’a emmené jusqu’au «Café Librairie Happy books» au centre de Fribourg.

Une fondue à base de noix de cajou

Ici, pas question «d’exploiter ou faire souffrir» le moindre animal selon les tenanciers. Ce petit restaurant propose une carte entièrement végane. En conclusion du mois dédié à la cause, une fondue à base de noix de cajou sera au menu le 30 novembre. «Le Matin» vous offre un test, subjectif, en avant-première.

Farineuse mais onctueuse

Quand Yannick se voit servir sa fondue, il relève: «Cela n’a pas une odeur très prononcée de fromage, mais je m’y attendais un peu.» Par contre, au premier coup d’œil, il sent que la fondue sera «très crémeuse et onctueuse». «Cela pourrait même être une bonne surprise.» Les a priori s’envoleraient-ils? Une dernière inspiration, puis vient le moment fatidique de la première bouchée: «La texture est un peu farineuse. Pas de goût de frometon, mais ce n’est pas le but recherché.» Yannick retrouve par contre les délicats fumets de l’ail et du vin blanc. Verdict? «C’est bon... vraiment bon!»

Ni séparation, ni religieuse

Lorsque l’on demande à notre infographiste de noter sur dix le met, les évaluations tombent rapidement. La plus mauvaise notation, cinq, vient qualifier la texture: «La consistance s’apparente à une béchamel un peu épaisse». L’onctuosité atteint, elle, un honorable huit: «Même après plusieurs minutes, la fondue reste crémeuse et il n’y a aucun problème de séparation». Seule ombre au tableau pour celui qui aime taquiner de la religieuse, il n’y en a pas.

Le cœur y est

Le goût est également jaugé à huit: «Après la surprise initiale d’une certaine acidité, cela se laisse manger et c’est même agréable». Le parfum pointe le bout de son nez à sept: «Ça ne va pas embaumer tout votre appartement, mais il y a quand même un petit fumet qui n’est pas désagréable!» L’ultime et plus importante note pour Yannick va à la convivialité. Le jugement est ici sans appel: c’est un dix sur dix. «C’est le cœur de la fondue et même si ce n’est pas du vrai fromage, on retrouve cet aspect. D’ailleurs, nombreux sont les curieux à avoir voulu tremper un bout de pain dans notre caquelon.» Bilan? 7.6/10.

Meilleure avec des légumes?

À notre demande, Elisabeth Sciboz, fromagère presque voisine de «Happy books» s’est également gentiment prêtée au jeu: «L’acidité ne me plaît pas, mais du point de vue de la consistance, ça va. Ce n’est pas mauvais, mais je ne sais pas si j’en mangerai 200 grammes.» La crémière souligne que la fondue végane serait peut-être meilleure avec des légumes à la place du pain. Elle ne voit pas de concurrence dans ce nouveau produit et termine en disant comprendre la sensibilité des gens vis à vis des animaux.

Ces conclusions et la note moyenne de 7.6 attribuée par «un vrai fribourgeois» satisfont Luc Fournier, gérant du «café-librairie»: «On est très contents et on va probablement proposer cette fondue à la carte à partir de décembre». Bon appétit, técolle!