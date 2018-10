Les autorités ont mis provisoirement en service trois points d'eau potable après la découverte mercredi à Blonay et St-Légier, sur la Riviera vaudoise, d'une éventuelle pollution. Les premiers résultats des analyses seront connus samedi en fin de journée.

D'ici là et dans le doute, les autorités appliquent le principe de précaution. La population est invitée à ne plus boire l'eau du robinet sans la bouillir. En vue du week-end, trois points de distribution d'eau potable ont néanmoins été mis en service sur la commune de Blonay, ont indiqué ses autorités vendredi dans un communiqué.

Pour samedi et dimanche, une assistance est instaurée pour toute demande d'absolue nécessité, ajoutent-elles. Elle sera assurée par la protection civile entre 08h00 et 18h00. Et la commune de rappeler qu'en dehors de ces heures, le 144 reste valable pour toute urgence sanitaire.

Les autorités ont découvert le problème mercredi en fin de journée. Les recherches ont montré que le problème provenait d'une conduite qui achemine l'eau depuis le Pays d'Enhaut. Ainsi la commune de Rossinière (VD) s'est aussi trouvée touchée.

Le problème concerne pratiquement tout le territoire de la commune de St-Légier - La Chiésaz et de Rossinière. Seul le centre de la localité de Blonay est touché. En gros, entre 8000 et 9000 personnes seraient concernées, apprenait-on jeudi. (ats/nxp)