Bulle (FR) va investir quelque 14 millions de francs d'ici à 2021 pour fluidifier le trafic de transit qui menace d'étouffer son entrée nord. La mesure répond à l'essor démographique et économique qu'a connu le chef-lieu gruérien ces dernières décennies.

«Bulle vit, se développe», a expliqué mercredi devant la presse le syndic Jacques Morand. «La population se déplace de plus en plus, en recourant à toutes sortes de moyens de transport. Une collectivité publique se doit de faire face à ces évolutions», a ajouté le libéral-radical, également député au Grand Conseil fribourgeois.

Les travaux, qui commenceront dès lundi, visent à diminuer le trafic de transit de l'entrée nord, en le reportant vers la route de Fribourg, afin de soulager l'accès aux quartiers est d'une ville qui compte aujourd'hui plus de 23'000 habitants. Ils consisteront à réaménager la route de Riaz et la rue du Château-d'En-Bas.

Faire sauter le verrou

Les coûts de 14 millions de francs seront en partie supportés par le canton de Fribourg et par la Confédération, au titre des projets d'agglomération pour la contribution fédérale. L'intersection entre la route de contournement H189, la route de Riaz et celle de Fribourg constitue peut-être le point le plus délicat des opérations.

Qui connaît Bulle, sait combien la zone est engorgée quand on l'aborde en voiture ou en transport public. «Le carrefour devrait connaître une augmentation de trafic de près de 20% ces prochaines années», a précisé Jacques Morand, qui a détaillé des travaux portant sur plus d'un kilomètre, avec divers réaménagements.

L'investissement vient répondre à l'essor démographique et économique des dernières décennies. «Nous sommes la ville de Suisse qui a vécu l'essor le plus marqué», a rappelé le syndic. Pour rappel, Bulle, deuxième ville du canton de Fribourg, n'affichait guère plus de 10'000 habitants il y a 40 ans à peine.

Nouvelle gare

Les travaux s'ajoutent à la construction prochaine d'une nouvelle gare ferroviaire. Détaillé en novembre par les Transports publics fribourgeois (TPF), le projet s'appuie sur un investissement de 80 millions de francs, entièrement financé par les TPF, avec un premier coup de pioche à l'automne et une mise en service en décembre 2021.

Le nouveau bâtiment, qui sera l'élément majeur d'un nouveau quartier situé en plein centre-ville de Bulle, sera constitué d'un socle de deux étages d'activités commerciales, au-dessus duquel s'articuleront deux bâtiments en L. Dans les étages supérieurs, des bureaux et des logements seront construits. (ats/nxp)