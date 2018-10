La campagne se fonde sur les effets pervers de la surutilisation des écrans, de plus en plus fréquents chez les tout petits, sur la base d'un constat posé par les pédiatres des Montagnes neuchâteloises. Ces derniers, de concert avec les orthophonistes, remarquent de plus en plus d'enfants préscolaires avec de graves troubles de la communication.

De plus, il a été relevé des retards d'apparition du langage. Au final, certains enfants ne jouent et ne rigolent pas, avec des difficultés d'attention, des crises, une absence de cadre, un faible contact avec les livres, une utilisation d'expressions plaquées, parfois en anglais. Le tout sans que cela ne signifie quelque chose pour eux.

Absence de communication

Les professionnels de l'enfance posent le même constat après une réunion en février: les écrans sont donnés de plus en plus tôt et remplacent le jeu et la communication. Des situations extrêmes de sous-stimulation apparaissent et nombre de familles sont démunies dans l'éducation sous tous ses aspects.

D'où l'idée d'une intervention sur le terrain de la plus grande ville du canton de Neuchâtel. L'action se veut non jugeante et suggère aux parents et aux enfants des activités favorisant le développement du langage et de la communication.

Dans les centres commerciaux

C'est là que survient l'opération «moins d'écran, un jeu d'enfant!», avec à la clé un coin-coin qu'enfants et parents pourront garder sous le coude. Ce jeu de la cocotte en papier donne des idées d'activités ludiques et gratuites, répertoriées aussi sur un plan de la ville réalisé avec le service de géomatique. Les orthophonistes investiront des centres commerciaux ces trois prochains samedis avec un stand et un panneau interactif créé par la menuiserie de la voirie. (ats/nxp)