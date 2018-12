Cinq personnes ont été grièvement blessées à St-Maurice (VS) dans un accident de la route. Samedi vers 23h30, la voiture a quitté la route et effectué plusieurs tonneaux, communique dimanche la police cantonale.

Quatre occupantes ont été éjectées; la cinquième a dû être désincarcérée de l'habitacle. Les jeunes femmes, âgées de 18 à 19 ans et domiciliées dans le Bas-Valais et le Valais central, ont été conduites dans les hôpitaux de Monthey (VS), de Sion et au CHUV. Le pronostic vital de l'une des jeunes femmes est engagé, selon la police.

Les secours ont rapidement convergé sur place. La route a été fermée à la circulation durant le temps de l'intervention. Le ministère public a ouvert une enquête. (ats/nxp)