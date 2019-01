Dix jours après la grève des jeunes pour le climat, treize étudiants valaisans ont été reçus mardi par le conseiller d'État Christophe Darbellay. L'entretien de près de deux heures a été l'occasion pour eux de présenter les projets qu'ils aimeraient voir concrétisés dans le cadre de l'école.

Les jeunes issus des collèges et des écoles de commerce et de culture générale ont ainsi proposé la mise en place d'une journée cantonale du développement durable dans les écoles du secondaire II général pour 2019. D'autres préoccupations ont été évoquées dans les domaines des économies d'énergie et du tri des déchets.

Le chef du département a pris note et apporté son soutien aux étudiants, selon un communiqué de la Chancellerie. Une nouvelle séance sera organisée en février pour approfondir ces thématiques. Le Conseil d'État s'est doté à la fin de l'année dernière d'une stratégie de développement durable à l'horizon 2030.

(ats/nxp)