Bonne nouvelle pour la papas travaillant en tant que fonctionnaires à Neuchâtel: ils devraient pouvoir profiter d'un congé paternité de 20 jours au lieu de 5 actuellement.

Comme ce projet de loi n'implique pas une dépense renouvelable supérieure à 700'000 francs par année, seul un vote à la majorité simple du Grand Conseil suffit, indique vendredi la commission législative dans un rapport. La modification devrait passer largement la rampe du parlement neuchâtelois.

Le coût total théorique et estimatif annuel pour l'Etat de l'allongement du congé paternité serait de 240'000 francs. Il serait réparti en 120'000 francs pour le personnel administratif (pertes d'heures de travail) et de 60'000 francs pour le personnel enseignant cantonal. A cela s'ajoute un montant de 60'000 francs pour le subventionnement du personnel enseignant de l'école obligatoire.

A la traîne

La commission s'est demandé s'il n'était pas possible d'étendre le congé paternité à l'ensemble des travailleurs du canton et pas seulement à ceux de la fonction publique. Malheureusement, cette mesure n?est pas conforme au droit fédéral et ne relève pas de la compétence des cantons.

Le Conseil d'Etat est très «favorable» au principe d'allongement du congé paternité pour les fonctionnaires mais privilégiait toutefois une durée de dix jours. Neuchâtel est à la traîne par rapport à d'autres cantons voisins, tels que Genève qui offre 10 jours ou le Jura qui en propose 12. (ats/nxp)