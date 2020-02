Le Grand Conseil fribourgeois a voté mercredi un décret portant sur un crédit de 32 millions de francs pour assainir les routes du canton contre le bruit jusqu'en 2022. Le rapport coût-bénéfice des revêtements phonoabsorbants a fait l'objet d'une discussion.

Le décret a été accepté à l'unanimité des 100 voix exprimées. Le crédit assurera des mesures d'assainissement, dont la pose de revêtement phonoabsorbant sur 88 kilomètres potentiellement, pour un montant total de 35 millions de francs. La différence provient notamment de la contribution fédérale de plus de 3,6 millions.

Reste que le revêtement phonoabsorbant ne constitue pas la panacée. «Il présente une durée de vie de 10 à 15 ans seulement (ndlr: moitié moins qu'un revêtement traditionnel)», a relevé le député PLR Jean-Daniel Wicht, rapporteur de la commission ad hoc. «Lors de travaux, le remplacement implique une pose sur 50 mètres au moins pour lui garder son effet», a ajouté le Vert Bruno Marmier.

Réduction de vitesse

Ce dernier a déposé un amendement demandant qu'avant chaque investissement pour un revêtement phonoabsorbant un essai de réduction de vitesse soit effectué sur le tronçon concerné. Jugé compliqué à appliquer, le texte a été balayé par 87 voix contre 12 et 2 abstentions, soutenu notamment par le groupe Vert Centre Gauche.

Les routes représentent la cause principale de l'exposition au bruit à laquelle la population est soumise. Les effets du bruit sur la santé impliquent des lésions des organes de l'audition, des troubles de la communication, des perturbations du sommeil, des effets cardiovasculaires et physiologiques et des troubles psychiques.

La protection des riverains contre le bruit routier est une tâche importante, incombant aux collectivités publiques, a rappelé le conseiller d'État Jean-François Steiert, en charge des constructions. Les réalisations de projets de protection servent à préserver la santé des riverains et à améliorer leur cadre de vie. (ats/nxp)