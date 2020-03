Le temps semble s'être arrêté. Il règne dans les stations valaisannes une ambiance à mille lieues de celle des années précédentes, souvent festive et enjouée. Quand la montagne offre un spectacle en mode morne plaine. La faute au coronavirus.

A cette période de l'année, Crans-Montana, Verbier ou Zermatt grouillent encore de skieurs et de touristes. Cette fois-ci, la vie s'écoule sur un tempo beaucoup plus feutré. On y croise quelques personnes sortant d'une pharmacie ou entrant dans un commerce alimentaire ou simplement des promeneurs décidés à prendre un peu d'air.

Par contre, depuis quelques jours, les réunions en groupe sont bel et bien terminées. Les messages de prévention semblent avoir enfin porté leurs fruits, notamment auprès des jeunes.

Pour les frontaliers

En station, le nombre de touristes a chuté. «Les hôtels sont vides de 80 à 100%», résume Patrick Bérod, le directeur de la Fédération hôtelière valaisanne. «On peut donc parler d'une baisse moyenne du chiffre d'affaires de l'ordre de 90 à 95%».

Certains établissements demeurent ouverts afin d'accueillir des travailleurs décentralisés, frontaliers ou non. Selon Patrick Bérod, le Valais ne compte plus que quelques dizaines de touristes sur l'ensemble du territoire cantonal. Ceux-ci logent notamment à Saas-Fee et à Zermatt.

Dans le flou

«Sur l'ensemble de l'hiver 2019-2020, on peut estimer la perte du chiffre d'affaires entre 25 et 33%», révèle Marcus Bratter, propriétaire de trois hôtels à Verbier, désormais fermés à l'instar de ceux du Val de Bagnes. L'homme dit être encore dans le flou, lorsqu'on lui parle des mois post-coronavirus.

Pour Patrick Bérod, nombre d'hôteliers ont choisi de fermer suite à l'annonce émanant du canton, le lundi 16 mars. La décision de la Confédération annoncée quelques heures plus tard octroyant la possibilité de laisser ouvert ce type d'établissements est arrivée trop tardivement.

«Dès l'annonce du canton, la majeure partie des hôteliers ont renvoyé leur personnel, demandé à leurs derniers clients de quitter leur chambre et ont choisi de fermer. Il était ensuite trop tard pour revenir en arrière».

Week-end trop festif

Aux Portes du Soleil, la quasi-totalité des hôtels est fermée. «Plusieurs propriétaires avaient prévu d'effectuer des rénovations et, ce, avant même l'arrivée du coronavirus», explique Jean-Philippe Borgeaud, le municipal en charge du tourisme à Champéry.

A l'instar de sa voisine, la commune de Morgins s'est vidée. «Le week-end des 14 et 15 mars, la station était encore fréquentée. Ce n'est plus du tout le cas désormais», raconte une hébergeuse du village. Une analyse corroborée par Marcus Bratter, à Verbier. Des résidents secondaires, le Valais en compte plus qu'à l'accoutumée en semaine, sans qu'il soit possible de les quantifier. Si plusieurs dizaines d'Italiens se trouvent à Verbier et surtout à Crans-Montana, la majorité des résidents secondaires sont issus de l'arc lémanique, de Fribourg ou de la région neuchâteloise.

Des personnes qui ont choisi de passer cette pandémie dans des contrées permettant de mieux s'aérer. «Ce sont surtout des personnes habituées à venir pour le week-end qui ont choisi de rester chez nous pendant quelques semaines», conclut Marcus Bratter. (ats/nxp)