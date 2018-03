La conseillère d'Etat fribourgeoise Marie Garnier a quitté le Grand Conseil vendredi, à quelques semaines de son départ du gouvernement cantonal. La ministre verte démissionnaire a pris congé des députés avec émotion mais sobriété.

Le groupe Vert Centre Gauche lui a rendu hommage par la voix de Sylvie Bonvin-Sansonnens, candidate malheureuse à sa succession. L'agricultrice a annoncé qu'elle lui livrera prochainement le cadeau riche de symboles offert par son groupe: un jeune pommier.

La députée a loué l'intelligence et la ténacité de la cheffe de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). «Tu as semé des graines lors de ton passage à la DIAF - ce sera à d'autres d'en récolter les fruits», a-t-elle illustré.

Marie Garnier a fait avancer bon nombre de dossiers, tels que les fusions de communes, et la création des groupements de cercles électoraux pour l'élection au Grand Conseil. Elle s'est aussi engagée pour l'innovation agricole, ou encore pour le bilinguisme.

Branches qui dépassent

Les Fribourgeois choisiront dimanche Didier Castella (PLR) ou Valérie Piller Carrard (PS) pour lui succéder. La personne élue sera issue d'un grand parti, a souligné Marie Garnier dans son discours. Et d'espérer que cette personne aura à coeur d'utiliser cette force pour faire avancer des dossiers majeurs tels que la fusion du Grand Fribourg.

Employant la métaphore forestière, elle a décrit Fribourg comme un canton aux profondes racines. «Je n'éprouve aucune rancoeur, mais j'ai le sentiment que sa classe politique coupe un peu trop vite les branches qui dépassent de l'arbre.»

Marie Garnier a été élue en 2011 pour remplacer l'indépendant Pascal Corminboeuf. Elle estime avoir été particulièrement exposée en tant que femme verte. Elle a aussi parfois agacé par son style très direct et ses quelques maladresses.

La maladresse de trop aura été de transmettre à des médias des documents sensibles touchant la préfecture de la Sarine. Le Grand Conseil a levé son immunité pour que le Ministère public enquête sur son éventuelle violation du secret de fonction. Ereintée par les remous de cette affaire, elle a jeté l'éponge en novembre dernier. (ats/nxp)