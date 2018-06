«Mathématiques» et «Economie et droit». Telles sont les deux matières qu'une cinquantaine d'élèves de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) doivent repasser. En cause: une «confusion», a appris 20 Minutes ce lundi avant que Keystone-ATS ne se fasse confirmer cette information par Geneviève Nanchen, directrice de l'EPCL.

Un groupe de 43 élèves devra ainsi repasser 20% du test en «Economie et droit». Un autre de 12 élèves devra refaire 50% du test en «Mathématiques», a annoncé lundi l'école. Ces jeunes sont soit détenteurs d'un CFC, soit en apprentissage. Ils passaient les épreuves pour l'obtention de la Maturité professionnelle Economie et Services.

Remise des diplômes égale

Que s'est-il donc passé? Une toute petite partie des élèves, qui ont répété des examens, sont soumis aux objectifs d'une ancienne ordonnance fédérale, qui a été remplacée par une nouvelle en 2015. Lors de la préparation des dossiers d'examens, les différentes versions ont été mélangées.

L'école est «profondément désolée» de cette erreur d'organisation, a ajouté Geneviève Nanchen. Pour respecter l'égalité de traitement entre les élèves, il n'y avait pas d'autres choix que de procéder à un examen complémentaire, a-t-elle expliqué. Ce contre-temps n'aura pas d'incidence sur la remise des diplômes, qui est agendée le 6 juillet. (ats/nxp)