Des programmes visant la promotion d'une entreprise seront disponibles sur le réseau de radio numérique en Suisse romande. Le bassin lémanique sera servi en premier. La Commission de la communication a annoncé mardi avoir octroyé une concession à la société DABCOM.

La Suisse romande compte déjà deux réseaux de radio numériques qui diffusent les programmes de la SSR et des radios régionales plus un troisième réseau qui émet localement. Un appel d'offres a été lancé pour une plateforme supplémentaire, suite à un sondage d'intérêt pour l'exploitation de nouvelles plateformes.

Romandie Médias, qui exploite déjà un réseau pour les radios régionales et DABCOM étaient sur les rangs. La Commission fédérale de la communication (ComCom) a retenu le second. Selon elle, ce candidat a obtenu la meilleure évaluation concernant notamment les critères de la diversité des médias et de la rentabilité.

Programme commerciaux et alternatifs

Sous réserve d'un recours, DABCOM aménagera et exploitera une plateforme avec une offre diversifiée en programmes commerciaux et alternatifs. Certains de ces programmes visent la promotion d'une entreprise et de ses produits et services. Ce format journalistique touche un large public dans le domaine de la presse écrite et de la télévision, note la ComCom, qui y voit une occasion de diversifier l'offre.

DABCOM mise sur une nouvelle clientèle financièrement solide qui ne dépend pas des subventions ou des recettes provenant du marché de la publicité, souligne la commission. Selon elle, cela devrait contribuer à la rentabilité de la plateforme, sans mettre en péril le paysage radiophonique existant.

Le nombre de radio d'entreprises sera toutefois limité à six pour préserver la diversité. Pour les douze autres places disponibles, DABCOM devra veiller à maintenir une offre diversifiée, avec des éléments informatifs, culturels et didactiques ainsi que du divertissement. La priorité devra aller aux diffuseurs romands.

D'ici 2024

La société concessionnaire devra en outre réserver en permanence une place à des programmes de courte durée, comme ceux liés à des manifestations culturelles. Toute la Suisse romande doit être couverte jusqu'à mi-2024. D'abord dans le bassin lémanique d'ici mai 2020, puis un an plus tard dans les régions de Fribourg, Neuchâtel, Yverdon (VD) et Bienne. Le Chablais et le Bas-Valais suivront en 2022, puis ce sera le Jura.

La société DABCOM est en voie de constitution. Elle est soutenue par l'entreprise vaudoise IP worldcom, spécialisée dans la fourniture de solutions internet, et par Digris, qui exploite des réseaux locaux d'émetteurs DAB . Selon la ComCom, ce deux entreprises apportent l'expérience nécessaire pour l'aménagement et l'exploitation d'une plateforme supplémentaire.

La radio numérique est appelée à remplacer complètement l'offre en FM d'ici 2024 en Suisse. Jusqu'à 18 programmes peuvent être diffusés simultanément sur une plateforme numérique. (ats/nxp)