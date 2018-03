Des chiens saint-bernard accompagnés d'une dizaine de personnes sont montés à l'hospice du Grand-St-Bernard (VS) vendredi malgré la neige. Une sortie exceptionnelle qui pourrait bien se reproduire ces prochaines années.

Les célèbres chiens saint-bernard inalpent chaque année à l'hospice du Grand-St-Bernard de juin à octobre. Durant l'hiver, ils restent au chaud dans leur résidence de plaine à Martigny.

Mais cette année fait exception. Une poignée de chiens, dont une chienne d'avalanche, et une dizaine de personnes, dont le directeur de la fondation Barry et le prieur de la congrégation du Grand-St-Bernard, ont décidé de rallier l'hospice depuis Bourg-St-Pierre.

Raquettes et chiens

Raquettes au pied et chiens en laisse, le petit groupe a prévu trois heures pour rallier l'hospice, soit une demi-heure de plus qu'en été. Cela fait des dizaines d'années que les chiens, qui aiment beaucoup la neige, n'y montent plus en hiver, notamment en raison des risques d'avalanche, a indiqué à l'ats Claudio Rossetti, directeur de la fondation Barry.

Toutes les précautions ont été prises pour mener à bien la randonnée. Elle est aussi l'occasion de renouer avec une certaine tradition, de renforcer les rapports d'amitié avec la congrégation et d'aborder de nouvelles idées de coopération, a précisé Claudio Rossetti. (ats/nxp)