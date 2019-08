Dix communes ont créé la Région des Montagnes neuchâteloises pour se développer et concrétiser des projets. Cette entité représente plus de 50'000 habitants et a la particularité d'allier des zones urbaines et rurales.

La Région des Montagnes neuchâteloises a été constituée le 4 juin par les dix communes de Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot, Les Brenets, Le Locle, La Sagne, Les Planchettes et Les Ponts-de-Martel, selon un communiqué diffusé lundi. Elle sera présidée par Théo Huguenin-Elie, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds.

Le comité compte également quatre autres membres provenant de différentes communes. La Région «entend soutenir activement différents projets, qui renforceront le positionnement territorial sur ses atouts historiques et reconnus, à savoir sa dynamique créatrice, ses patrimoines (naturel, culturel, architectural, horloger) ainsi que l'horlogerie et la haute précision», a-t-elle indiqué.

La création d'une maison de la tourbière aux Ponts-de-Martel, la valorisation du patrimoine du froid à la Brévine, l'aménagement des rives du Doubs aux Brenets, la création du zoo-musée de la Chaux-de-Fonds, la mise en place d'un centre national des arts de rue ou encore le déploiement du 1er parcours «Street art de Suisse» au Locle font partie des projets. Le programme cantonal d'impulsion permettra notamment de soutenir certaines mesures d'importance. (ats/nxp)