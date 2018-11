Vendredi, vers 18h40, un dramatique accident de circulation sur la commune des Clées, au lieu-dit « le Pont de l’Orbe » a eu lieu, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Accident mortel de la circulation aux Clées



Vendredi 09 novembre 2018, vers 1840, un cycliste a perdu la vie dans un accident de la circulation sur la commune des Clées.

Un cycliste, seul en cause, circulant de Bretonnières en direction des Clées, a perdu la maîtrise de son cycle dans une courbe à droite et heurté un muret situé sur le pont enjambant l’Orbe.

Le malheureux a été projeté par-dessus la barrière de sécurité et a chuté 28 mètres plus bas dans le lit de la rivière. Malgré l’intervention des secours, le cycliste, âgé de 50 ans, ressortissant suisse et domicilié dans la région lausannoise est décédé sur place.

Renseignée, la Procureure de service a ouvert une enquête. Pour les besoins de l’intervention, la route Bretonnières – Les Clées a été fermée jusqu’à 23h00.