Pour le Matin, sept médiums du Salon de la voyance à Genève ont agréablement accepté de répondre à quelques questions. Le cobaye, c’est moi: 36 ans, en couple, sans enfant. Je veux d’abord tout savoir sur ce qui m’attend en amour.

«Je vois un gamin», flaire Edgard le tarologue. Selon lui, mon âge mental est de 26 ans, et j’aime jouer. Christine Lea abonde: ma vie amoureuse passe actuellement au second plan, je ne suis pas prêt à l’engagement marital. Une impression qu’Annick Maury, alias Blue Angel, corrobore: «Je ne vous perçois pas aujourd’hui dans une relation engagée.»

Une fausse couche et deux enfants (ou trois)

Océane, elle, me place entre deux phases, avec une personne du passé et une autre qui devrait arriver. Voilà qui ne ravira pas ma compagne actuelle. Heureusement pour elle, Nicole me devine avec une jolie jeune femme sympathique et me prévoit une vie maritale. Une vision approuvée par Frédérique Shine: «Je sens de la stabilité dans votre couple, mais aussi une concurrence pour votre copine au travail». Raison pour laquelle Isabelle, «visiologue», augure de deux mariages?

Quid de la descendance? Christine Lea, à qui j’ai préalablement donné ma date de naissance, ne me voit pas d’enfant avant 35 ans. Au moins, cette prédiction passéiste n’est pas fausse! Pour le reste, à l’unanimité moins une voyante, j’aurai deux enfants, c’est sûr. Un garçon et une fille précise Shine. Pour Blue Angel, il y aura d’abord une fausse couche ou un avortement. Seule voix discordante: Isabelle me figure avec 3 enfants.

Bientôt à la TV?

Après Cupidon, passons à mon avenir professionnel. Je travaille actuellement comme photojournaliste. Autant vous le dire tout de suite, il n’y aura pas de révolution pour moi, puisque la majorité des médiums me projettent dans la communication et l’image. Océane juge que je me dirigerai de plus en plus vers l’écriture tout en m’évoquant une mystérieuse rencontre importante à Paris. Christine Lea, alias Madame Soleil, me pense évoluer vers la radio, voyager et développer un reportage sur le climat. Nicole m’indique que c’est le moment de changer de job et me verrait bien bifurquer vers la TV.

Pourquoi du changement? Shine me sent perdu dans mon job actuel. Elle me précise que j’aspire à plus d’impulsions. Elle prévoit une femme très importante au travail (bien vu: ma compagne est une confrère) et nous pronostique un avenir professionnel brillant. Edgard conclut qu’un jour, je m’intéresserai à l’hypnose. Il sourit en disant qu’il y aura ainsi toujours un rapport à l’image.

Et les finances dans tout ça? Peu de révélations ou de prises de risques. Personne ne me présage une catastrophe financière et, globalement, mon revenu va évoluer favorablement, sans toutefois que je ne devienne millionnaire.

Et le gagnant du Masters de tennis sera...

Fan de Federer que je suis, j’ai voulu connaître le gagnant du Masters en cours. Tous ne se risquent pas à donner une réponse, mais celle d’Edgard me ravit: ce sera la consécration finale de notre Roger national. Madame Soleil approuve, tout comme Nicole. Je m’enflamme. Quoique, attendez, malheur pour moi, cela pourrait aussi être «un jeune qui monte» selon cette dernière. Les choses se gâtent encore quand le pendule de Shine imagine Djokovic gagner et qu’Isabelle désigne Medvedev vainqueur. Au moment d’écrire cet article, je pousse un ouf de soulagement: Djoko et le jeune Russe sont rentrés à la maison.

Une longue vie pour mon chien imaginaire

De mauvaise foi, j’ai osé une question piège. «Combien de temps va encore vivre mon chien?» Vous vous en doutez, je n’en ai pas. Isabelle est la seule qui «ne sent pas de présence» et me demande si je possède vraiment un toutou: je lui réponds honnêtement par la négative. En dehors, tout le monde a foncé dans le panneau. On accorde entre 3 et 10 ans de sursis à ce cher Gilbert, mon cocker imaginaire de 5 ans. Certains se risquent même à des diagnostics plus précis: un problème oculaire et, probablement, une tumeur. À ces inventions, Claudio Alessi, fondateur du Salon, rétorque: «Les voyants prennent l’information pour juste en raison de la confiance qu’ils se doivent d’accorder aux clients.»

La troisième guerre mondiale est pour bientôt

Terminons sur une question existentielle: quel avenir pour notre société? Là encore, les prophéties sont hautes en couleur. Si Océane ne se prononce pas, Nicole envisage plus de conflits et d’attentats, en France notamment. Edgard voit lui déjà une troisième guerre mondiale, entamée par «l’incendie délibéré de notre Dame de Paris». Christine Lea est la plus précise: pour elle, la troisième guerre mondiale, c’est en 2040. Avant? Un tsunami pour 2020, un soulèvement populaire en Iran dès 2021, un séisme à Los Angeles en 2022 avant une grosse crise financière en 2023. Le tout dans une société de plus en plus contrôlée. Malgré «beaucoup de guerres et de suicides chez les gens sensibles», Shine laisse un poil plus d’espoir en entrevoyant de plus en plus de gens qui s’éveillent. Blue Angel douche toutefois nos espoirs en prévoyant de grosses catastrophes naturelles de type aquatiques.

Un rôle social

Au sortir du Salon, même si les présages me semblent un peu aléatoires, contradictoires ou inventés, je ressens un rôle social important de la voyance. Claudio Alessi le confirme. «Pour certains clients, les médiums sont également des thérapeutes, des médecins de l’âme. Certains demandeurs arrivent déprimés, on essaye de leur redonner le sourire.» Quant à la disparité des prédictions, le directeur de l’événement répond: «ce sont des images sujettes à interprétation». Pas certain que cela console Djokovic.