Durant le week-end, des plongeurs accompagnés de volontaires à terre extraient des déchets du lac Léman et de ses rives dans le cadre de l'opération Net'Léman. Plastique, ferraille et même un obus, à Nyon (VD), ont été récoltés samedi.

«L'obus a été trouvé en début d'après-midi par un plongeur. Des spécialistes du déminage se sont alors rendus sur place où ils ont constaté qu'il ne disposait plus de son détonateur», explique à l'ats un porte-parole de la police vaudoise, confirmant une information de La Côte. Les experts l'ont tout de même désamorcé sur place, précise-t-il. La plage des Trois-Jetées à Nyon a momentanément été évacuée et la route fermée. Environ une heure plus tard, tout était revenu à la normale.

Branle-bas de combat pour un obus retrouvé dans le Léman à Nyon: Dans le cadre de la journée de nettoyage Net'Léman, un plongeur a ressorti un obus. La plage des Trois-Jetées où il a été rapporté est évacuée et la route de Suisse fermée au trafic durant… https://t.co/QOvRhZHDbm pic.twitter.com/ujrcN3Qc07 — La Côte (@LaCoteJournal) 26 mai 2018

Moult mégots

Outre ce déchet exceptionnel, les nettoyeurs ont surtout retrouvé de la ferraille comme des caddies, des chaînes ainsi que des pneus et du plastique. «Les quantités de plastique et de mégots sont assez monstrueuses», détaille Adrien Bonny, chargé de projet au sein de l'Association pour la sauvegarde du Léman. A titre d'exemples, 2900 mégots ont été retrouvés à Evian lors de l'opération de nettoyage qui s'est tenue le week-dernier en France voisine et 1200 samedi matin à Vevey (VD). Côté plastique, le chargé de projet souligne qu'il s'agit pour beaucoup de pièces à usage unique comme des pailles, des bouchons ou des opercules de yaourt.

Treize secteurs

L'opération se poursuit dimanche. Au total, treize secteurs dans les cantons de Vaud, Genève et Valais sont nettoyés grâce à l'intervention de 310 plongeurs et 840 bénévoles à terre, précise Adrien Bonny. Cette action de nettoyage des rives et du fond du lac est menée tous les deux ans. En moyenne, entre 10 et 15 tonnes de déchets sont récoltés. Ils sont ensuite triés, comptabilisés, et pour ceux qui peuvent l'être recyclés. (ats/nxp)