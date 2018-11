A l'occasion des Swiss Robotics Industry Day, nous avons rencontré Dario Floreano, professeur à l'EPFL et directeur du NCCR Robotics et du Laboratory of Intelligent Systems. Il nous explique comment fonctionne le FlyJacket, un vêtement intelligent qui permet de piloter des drones avec le haut du corps, que lui et son équipe de chercheurs ont mis au point. (nxp)