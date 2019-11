Après des heures d'attente, suite à un problème informatique, Fribourg peut fêter l'élection de la première femme représentant le canton au Conseil des Etats. La PLR Johanna Gapany prend le siège du sortant PDC Beat Vonlanthen. Christian Levrat est arrivé en tête.

Le 2e tour de l'élection au Conseil des Etats a finalement connu son dénouement dimanche à 21h15. Dans un bâtiment du site Miséricorde de l'Université de Fribourg, en présence d'une dizaine de journalistes et d'un député au Grand Conseil, la Chancellerie de l'Etat de Fribourg a proclamé les résultats, au bout du suspense.

Le PS sortant Christian Levrat (49 ans) et Johanna Gapany (31 ans) ont obtenu la majorité relative et sont donc élus, a fait savoir la chancelière Danielle Gagnaux-Morel. La journée électorale a souffert, irritant plus d'un politique, de problèmes informatiques dès après 13h00, qui ont retardé la publication des résultats.

Christian Levrat et Johanna Gapany (PLR), tous deux Gruériens, ont obtenu respectivement 38'337 et 31'122 suffrages. Ils devancent le troisième candidat, le Singinois Beat Vonlanthen (62 ans), qui termine avec 30'964 suffrages, soit 158 suffrages derrière Johanna Gapany. Le taux de participation s'élève à 37,1%, contre près de 43% au 1er tour il y a trois semaines. (ats/nxp)