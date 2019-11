Le canton de Fribourg n'est pas en mesure de donner les résultats du second tour de l'élection au Conseil des Etats avant 21h en raison d'un problème informatique. Il sera procédé à un comptage manuel pour les trois communes dont le dépouillement est en attente.

Sur la base des résultats du premier tour de l'élection au Conseil des Etats à Fribourg, le PDC sortant Beat Vonlanthen devrait être en mesure de l'emporter dimanche soir d'une courte tête sur la PLR Johanna Gapany. La commune de Basens (Bösingen) pourrait faire la différence.

Le coude-à-coude entre Johanna Gapany (31 ans) et Beat Vonlanthen (62 ans) devrait connaître son épilogue dimanche vers 21h00, après neuf heures d'un suspense qui a suscité de plus en plus d'irritation parmi les officiels réunis dimanche à l'Université de Fribourg. La réélection du PS Christian Levrat est pour sa part acquise, au vu de l'avance du Gruérien.

Il y a trois semaines, Johanna Gapany et Beat Vonlanthen avaient fini très proche tant à Villars-sur-Glâne (district de la Sarine) à Morat (Lac), la première l'emportant de 20 suffrages à Morat et le second de 28 suffrages à Villars-sur-Glâne. En revanche, le sortant PDC l'avait emporté haut la main (288 suffrages) à Basens (Singine).

Ces chiffres donnent à penser que l'ancien conseiller d'Etat, qui siège au Conseil des Etats depuis 2015 avec Christian Levrat, sera en mesure d'enlever la victoire avec les trois communes qui doivent encore livrer leurs résultats. Mais il est fort probable que le parti du candidat vaincu demandera un recomptage, en raison de la faiblesse de l'écart. (ats/nxp)