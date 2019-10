Primes maladie impayées en forte hausse

Le Grand Conseil fribourgeois a abordé mercredi la question des primes maladie impayées, via l'adoption d'un postulat et la discussion d'un rapport. En 2018, pas moins de 14,6 millions de francs ont été réglés par le canton aux assureurs.



En moyenne annuelle, 7500 assurés fribourgeois font l'objet d'un acte de défaut pour l'assurance-maladie de base, incapables de régler tout ou partie de leurs frais (primes et participations aux coûts notamment). Le montant de 14,6 millions de francs versés par le canton l'an passé est à comparer à une somme de 7,9 millions en 2012.



Ces chiffres ressortent d'un rapport du Conseil d'Etat faisant suite à un postulat des députés Antoinette Badoud (PLR) et Olivier Flechtner (PS), auquel le gouvernement a donné une suite directe. Le texte demandait un rapport détaillé sur le contrôle et l'état de la situation de l'application de l'article concerné de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).



Le postulat a été accepté mercredi a posteriori par 83 voix, sans opposition et 1 abstention.