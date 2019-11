L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) recommande de ne plus consommer des fromages produits par la Bio-Bergkäserei Goms. Des listérias ont été détectées. La fromagerie a retiré les produits de la vente et ordonné un rappel.

Les fromages sont vendus essentiellement en Valais, mais également en ville de Neuchâtel, précise l'OSAV mercredi dans un communiqué. Les produits touchés, avec leur date limite de consommation ou leur période de vente, sont les suivants:

- Bio Gomser 11 Bio Knospe, meule à 4,5 kg / en portions; vendu en vrac du 26.09.2019 au 28.10.2019

- Baschi Chääs Bio Knospe, 700 g ; vendu en vrac du 26.09.2019 au 28.10.2019

- Bascheli Bio Knospe, 300 g ; vendu en vrac du 26.09.2019 au 28.10.2019

- Gommer Fee Bio Knospe, 250 g ; jusqu'à la date limite de consommation y comprise : 09.12.2019

- Rote Fee Bio Knospe, 250 g ; jusqu'à la date limite de consommation y comprise : 27.11.2019 (ats/nxp)