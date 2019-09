Les grands travaux pour la nouvelle gare de Lausanne devraient débuter à partir de fin 2020, une fois les derniers recours traités. Les CFF et leurs partenaires ont présenté vendredi les aménagements et le calendrier envisagé.

Ce n'est encore qu'une «hypothèse», mais les CFF espèrent démarrer les travaux à partir de novembre 2020. L'autorisation de construire, délivrée en juin par l'Office fédéral des transports, a suscité 88 oppositions. Trois privés ont recouru au Tribunal administratif fédéral, dont le verdit est attendu dans les 18 mois «selon notre expérience», a expliqué Peter Jedelhauser, directeur de Léman 2030.

Les CFF et leurs partenaires - les cantons de Vaud et de Genève, ainsi que la ville de Lausanne - entendent tirer profit de ce contretemps pour informer régulièrement la population. Ils ont présenté vendredi les contours de ce «hub de mobilité», important pour Lausanne et la région lémanique, mais aussi pour la Suisse entière.

Chantier du siècle

Pour rappel, le noeud ferroviaire lausannois arrive à saturation et doit être adapté à la forte croissance économique et démographique de la région. Le chantier est devisé à 1,27 milliard de francs, dont 914 millions payés par la Confédération. «C'est le chantier du siècle pour la Suisse romande», a relevé la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite.

Le programme Léman 2030, dont la nouvelle gare est l'un des projets phare, prévoit un doublement des places assises entre Lausanne et Genève, et quelque 200'000 passagers par jour en gare de Lausanne. Pour absorber cet afflux, les quais doivent être élargis et allongés à 420 mètres, et les accès et interfaces entièrement revus.

Améliorations par étapes

Les améliorations se feront par étapes, et devraient être terminées dix ans après l'entrée en force du permis de construire: le premier quai rénové devrait être prêt vers la mi-2023. La circulation des trains de près de 400 mètres de long est prévue à l'horizon 2026. La dernière étape concernera la mise en service du métro m3 et l'aménagement du nouveau passage inférieur «est».

La gare comptera à l'avenir trois de ces passages sous voie, dont un nouveau du côté des musées de Plateforme 10. Les CFF parlent de «rues passantes sous les voies», car elles auront 18 à 21 mètres de large (contre 7 à 9 mètres actuellement).

Les voyageurs et les riverains peuvent se donner une idée des futurs aménagements en visitant l'exposition installée dans le hall central de la gare. Elle est visible jusqu'au 2 octobre. (ats/nxp)