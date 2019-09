A Genève, quelque 20 brochures sur les élections fédérales contiennent des erreurs d'impression. Des listes de candidats ont été oubliées, alors que d'autres y figurent à double. L'information de la RTS a été confirmée lundi par la chancellerie genevoise.

Les problèmes ne concernent que les fascicules du Conseil national, a expliqué la porte-parole de la Chancellerie d'Etat Florence Noël. C'est l'imprimeur qui a averti les autorités genevoises du problème. Au total, près de 270'000 carnets électoraux ont été envoyés aux Genevois.

La Chancellerie d'Etat est quasi sûre que seule une vingtaine de brochures ne sont pas conformes. «L'imprimeur nous l'a certifié, et le service des votations et des élections a procédé à une vérification des 20'000 fascicules de remplacement dont il dispose sans constater d'erreur», a souligné Florence Noël.

Certains partis ont estimé que la Chancellerie d'Etat, qui ne s'est pas même excusée sur Twitter, aurait dû informer activement les électeurs du problème. «Nous avons signalé le problème sur notre site internet», a relevé Florence Noël, une indication que l'on peine néanmoins à trouver.

D'autres cantons sont concernés, et ce dans une plus grande ampleur qu'à Genève. Des erreurs dans le matériel de vote ont été signalées dans le canton du Valais et le Jura bernois ainsi qu'à St-Gall, Thurgovie et Grisons. (ats/nxp)