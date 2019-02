Les Vaudoises votent depuis 60 ans. Vendredi à Lausanne, une soirée a marqué ce moment-clé de l'histoire. Théâtre, cinéma, débats, exposition et discours des autorités ont été au programme de cet anniversaire.

Le 1er février 1959, les Vaudoises obtenaient les droits politiques aux niveaux communal et cantonal, devenant ainsi les premières Suissesses à pouvoir voter et être élues. Pour commémorer cette étape cruciale, l'Association vaudoise pour les droits des Femmes (ADF-Vaud) a organisé une soirée dans la salle du 1er février du Bâtiment administratif de la Pontaise.

Personnalités

Jacqueline Maurer, première femme conseillère d'Etat, et Jacqueline de Quattro, actuelle conseillère d'Etat, en charge du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes, ont pris la parole ainsi que Simone Chapuis, figure militante et pionnière des droits des femmes.

La Compagnie Caméléon a joué son spectacle «La femme n'existe pas» et des extraits du film «De la cuisine au Parlement» de Stéphane Goël (2012) ont été projetés. Par ailleurs, le Forum de l'Hôtel de Ville accueillera du 22 février au 8 mars une exposition.

Rétrospective

Intitulée «RegART sur l'égalité. Du droit de vote à l'égalité salariale 1959-2019», elle propose une vision rétrospective des grandes étapes de l'égalité entre les hommes et les femmes en Suisse. Elle présente aussi dix oeuvres d'art créées pour l'occasion. (ats/nxp)