Entre juin 2015 et octobre 2019, deux Portugais de 35 et 27 ans ont commis de nombreux vols par effraction, vols par introduction clandestine, violations de domicile et dommages à la propriété, principalement sur des chantiers d’une quinzaine de villes et villages entre Sierre et Martigny. C’est suite au dernier vol commis sur le Haut-Plateau que l’un des auteurs a pu être identifié grâce au bon reflex d’un employé qui avait remarqué la présence suspecte d’un véhicule, selon un communiqué de la police cantonale valaisanne, mercredi.

Les interrogatoires menés, ainsi que les nombreuses perquisitions effectuées par la police cantonale sous l’autorité du Ministère public, ont permis l’élucidation de 23 cas. De plus, un troisième auteur a été mis en évidence, également un Portugais de 41 ans, qui avait fonctionné comme complice et receleur.

Au total, plusieurs centaines d’objets dérobés - machines et divers outils - ont été découverts lors des perquisitions. Une grande partie de ce butin a pu être restitué aux lésés qui avaient annoncé les vols à nos services. Le butin total s’élève à plus de 100'000 fr. environ. Les auteurs ont été dénoncés auprès du Ministère public.

Les conseils de la police

- Sécuriser les chantiers et placer outils et matériaux en lieux sûrs.

- Faire l’inventaire de tous les équipements utilisés avant de débuter le chantier. Penser à inclure le nom et la description, la marque, le modèle et l’année de fabrication, le numéro de série, la date d’achat et une copie de la facture, une photo et tout autre détail qui pourrait aider à son identification.

- Il est important d’annoncer tout vol de machines et d’outils perpétré aussi sur les chantiers.

- Sensibiliser les salariés aux vols sur les chantiers. Faire relever les numéros de plaque des véhicules suspects et tous autres comportements particuliers aux abords du chantier. Signaler-les sans délai à nos services. (comm/nxp)