Un important réseau de trafic d’héroïne inter-cantonal a été démantelé dans le cadre d’une enquête de la police cantonale fribourgeoise, menée par le Ministère public. Au total, plusieurs kilogrammes d’héroïne ont été saisis et plusieurs personnes ont été placées en détention préventive.

Les autorités de poursuite pénale ont démantelé en plusieurs étapes une organisation criminelle albanaise active dans le trafic d’héroïne dans les cantons de Fribourg, Berne, Vaud et Genève.

Un an d'enquête

L’instruction menée par le Ministère public fribourgeois durant environ une année a permis d’interpeller au total douze personnes dans les différents cantons précités. Elles ont été placées en détention préventive. Deux autres personnes ont été interpellées à l’étranger et extradées vers la Suisse pour les besoins de l’enquête.

Les investigations des enquêteurs ont démontré que cette drogue arrivait en grosse quantité dans notre pays avant d’être coupée, reconditionnée et rapidement remise aux revendeurs du réseau criminel. Ces derniers logeaient notamment dans les districts de la Singine et de la Gruyère et se déplaçaient dans les cantons précités pour faire leurs affaires. A cette fin, ils entreposaient parfois l’héroïne dans des cachettes en forêt.

Un million de francs

Dans ces différentes opérations, une quantité total d’environ 8,5 kg d’héroïne, environ 10,5 kg de produit de coupage (paracétamol et caféine) et environ 50'000 francs ont été saisis. En tout, la bande a écoulé plusieurs dizaines de kilos d’héroïne dans les cantons de Fribourg, Berne, Vaud et Genève pour une valeur estimée à environ un million de francs Suisse.

Sans la bonne collaboration des instances de poursuites pénales bernoises, vaudoises et genevoises, le démantèlement de ce trafic de stupéfiants n’aurait pas été possible. Les auteurs présumés ont été dénoncés auprès du Ministère public et seront jugés devant un tribunal. (comm/nxp)