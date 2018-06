Tard samedi soir, un automobiliste a percuté un bâtiment à Bossonnens. Il a réussi à stationner son véhicule sur les lieux et est rentré à son domicile, où il a été interpellé, selon la police cantonale fribourgeoise.

Vers 23h45, un automobiliste circulait à la route de Vevey à Bossonnens, en direction d’Attalens. A un moment donné, il a dévié de sa trajectoire et a heurté une barrière avant de terminer sa course contre la façade d’un bâtiment. Il a ensuite déplacé son véhicule et a regagné son domicile. Identifié et interpellé chez lui par les forces de l'ordre, l’homme de 48 ans a reconnu qu’il s’était assoupi sous l'influence de l'alcool.

Les pompiers ont dû intervenir pour neutraliser les hydrocarbures. Le véhicule accidenté a été emmené dans un garage.