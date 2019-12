Champéry (VS)

Après trois mois de pérégrinations à travers la Suisse, la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Lausanne 2020 est de retour en terre romande. Elle s'arrête vendredi à Champéry (VS) et sera samedi aux Diablerets, dimanche à Leysin et lundi à Villars. La flamme fait le tour des huit sites hôtes des Jeux.

Hier la flamme de #Lausanne2020 ???? est revenue en Suisse romande à bord du train "Glacier Express" ????????????????? pic.twitter.com/A8hKl4ie8R — Lausanne 2020 ?? Winter Youth Olympic Games ???????????? (@lausanne2020) December 27, 2019

Après deux semaines passées à St-Moritz, la station grisonne qui accueillera les compétitions de luge et de bob, la flamme des JOJ a mis le cap sur Champéry (curling), Les Diablerets (ski alpin), Leysin puis Villars (snowboard et ski acrobatique). Après ces cinq étapes, la torche se rendra en France voisine, aux Tuffes (biathlon et saut à ski), puis à la Vallée de Joux (ski de fond).

Son périple se terminera le 6 janvier à Lausanne, où se tiendra le patinage artistique, le patinage de vitesse et le hockey sur glace. Quelques jours seulement avant la cérémonie d'ouverture. Les JOJ Lausanne 2020 se tiendront du 9 au 22 janvier. Quelque 1880 athlètes âgés de 15 à 18 ans y participeront. (ats/nxp)