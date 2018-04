Nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose l'entreprise de Bernard Nicod et Orllati. Le Tribunal cantonal vaudois juge irrecevable le recours de Fabien Dunand contre le refus du Conseil d'Etat de dessaisir Jacqueline de Quattro de certains dossiers en lien avec l'entreprise Orllati. En effet, dans une décision de la Cour de droit administratif et public rendue le 4 avril, et dont «24 heures» s'est fait écho vendredi, la justice considère que le recours de l'ancien rédacteur en chef de «24 heures» est irrecevable.

Elle affirme qu'«en l'absence d'incidence directe sur la situation juridique du recourant», le courrier du Conseil d'Etat refusant de dessaisir la ministre Jacqueline de Quattro de ce dossier ne peut être qualifié de décision. Et d'aller plus loin. Quand bien même ce courrier était considéré comme une décision, le recours serait également irrecevable. «En effet, dans la mesure où une telle décision présente un caractère politique prépondérant, elle n'est susceptible de recours au Tribunal cantonal que si elle porte atteinte à des intérêts juridiques individuels dignes de protection».

Accusations de conflit d'intérêts

Fabien Dunand, qui se définit comme un lanceur d'alerte, a accusé, d'abord de manière anonyme, le groupe de construction Orllati de ne pas respecter les règles d'environnement et de polluer des terrains à Bioley-Orjulaz. Il reproche également à Jacqueline de Quattro, conseillère d'Etat en charge du territoire et de l'environnement, un conflit d'intérêts avec le groupe Orllati et souhaitait qu'elle soit dessaisie de ce dossier. Des allégations réfutées par le Conseil d'Etat. Reste que l'affaire n'est pas close. Fabien Dunand peut faire recours au Tribunal fédéral dans les trente jours suivant la notification.

D'autres procédures ont par ailleurs été lancées. La ministre a déposé une plainte contre l'auteur des lettres anonymes dénonçant des pollutions graves puis une plainte complémentaire pour calomnie. De son côté, le groupe Orllati a déposé plainte contre Fabien Dunand et Bernard Nicod pour calomnie. (ats/nxp)