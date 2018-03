Un automobiliste neuchâtelois comparaît devant la justice pour homicide par négligence. Cet homme de 55 ans a poursuivi sa route après avoir heurté un piéton octogénaire. La victime est décédée sept semaines après le drame.

Le prévenu est aussi poursuivi notamment pour violation grave de la circulation routière par perte de maîtrise et violation des obligations en cas d'accident. Le jugement sera rendu mardi prochain.

Le procureur Jean-Paul Ros requiert 9 mois de prison avec un sursis de 4 ans. «La peine doit avoir un sens d'épée de Damoclès», donnant un signal clair au prévenu et aux gens qui génèrent un accident: «partir et se soustraire à ses obligations constitue un acte immoral mais aussi pénalement répréhensible, qui doit être sévèrement puni».

Chez le médecin

«Je suis sincèrement désolé et attristé», a dit le prévenu mercredi devant le Tribunal de police de Neuchâtel. Le 3 février 2016 à Fleurier, il conduisait son frère jumeau à un rendez-vous chez le médecin. Alors qu'il tournait à droite après une intersection, sa voiture a heurté l'homme qui avançait sur un passage pour piétons.

«Pourtant j'allais pas vite, je roulais en deuxième. J'ai peut-être trop serré à droite.» Mais le conducteur a ensuite poursuivi sa route sans se soucier de l'état de la victime qui gisait au sol, ni appeler les secours.

«Je ne pensais qu'à mon frère qui se plaignait de son état, il me faisait pitié.» Et d'expliquer que ce dernier allait régulièrement chez le docteur pour des problèmes d'estomac, et souffrait aussi d'une dépression et d'hallucinations.

Reperdre le permis

Le piéton était grièvement blessé. Il a notamment souffert de plusieurs fractures qui ont nécessité une opération, puis a subi des complications post-opératoires. Il est mort le 22 mars.

Selon le procureur, l'accident a joué un rôle déclencheur dans le processus qui a mené au décès. Une éventuelle santé fragile préalable de la victime ne suffirait pas à briser le lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort du piéton.

De plus, la situation du frère n'était pas si urgente que cela, selon le procureur. Quand les policiers sont venus trouver l'automobiliste à son domicile le jour de l'accident, il leur a dit qu'il ne s'était pas arrêté parce qu'il avait paniqué à l'idée de perdre à nouveau son permis.

Il avait récemment récupéré ce permis, après l'avoir perdu pour n'avoir pas respecté la priorité d'un piéton. C'est pour un motif égoïste qu'il n'a pas secouru la victime, «la peur de perdre le permis passait bien avant la peur pour son frère», dit le procureur. Et en repartant du cabinet, il a pris une autre route, sans doute pour éviter de passer devant le lieu de l'accident.

«Réflexion défaillante»

L'avocat de la défense Alex Rüedi demande d'écarter la prévention d'homicide et de ne retenir que les lésions corporelles par négligence. Le rapport médical dit qu'en l'absence d'autopsie, les causes précises du décès n'ont pas pu être établies.

Selon le défenseur, une peine de 120 jours amendes assortie du sursis suffirait. S'il a quitté les lieux après l'accident, ce n'est pas par intention, mais par «une perception atypique» des choses et «une réflexion défaillante» manquant de logique, a-t-il argumenté.

«Ce n'est pas un chauffard sans scrupule, ce n'est pas dans sa nature.» C'est un homme «singulier», qui «ne vit pas dans le même univers que nous - son univers, c'est son frère jumeau. Ils vivent ensemble depuis toujours et sont tout l'un pour l'autre.» (ats/nxp)