La première étape du réaménagement des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, qui devrait coûter 16,8 millions de francs, pourrait voir le jour en 2023. Le parking sera démoli dans la foulée. «Ce nouveau projet - très attendu - est désormais mûr et devrait offrir aux Neuchâtelois ce qu'ils attendent depuis si longtemps», a déclaré mardi Christine Gaillard, conseillère communale en charge de l'Urbanisme. Poumon vert de 70'000 m2, ce parc urbain «sera le trait d'union entre le lac et la cité».

Le projet permettra de faciliter les accès à l'eau grâce à l'installation d'escaliers et de gradins débouchant sur de longs pontons de bois. La surface de la plage sera doublée. Autres éléments forts du parc: la construction d'un restaurant familial avec une terrasse couverte et d'un café-bain, doté d'un ponton avec terrasse et d'un sauna.

Des parkings couverts pour vélos, des vestiaires avec installations sanitaires, une grande place de jeux et une crique naturalisée sont également prévus. «On veut être le plus fédérateur possible, c'est pourquoi trois variantes sont proposées lors de la phase de consultation», a ajouté Thomas Facchinetti, président du Conseil communal.

Festi'neuch pas affecté

Les trois variantes concernent le traitement de la rive, le café-bain et la crique revitalisée. Selon les projets retenus, le coût pourrait être revu à la hausse ou à la baisse, si le café-bain et la revitalisation de la crique sont par exemple abandonnés.

Les travaux de cette première étape seront effectués entre 2021 et 2023, mais hors de la saison estivale pour ne pas affecter les activités de baignade, de détente et les manifestations culturelles comme Festi'neuch. La réalisation du deuxième secteur, où se trouve le parking actuel de 300 places qui sera démoli, fera l'objet d'une autre demande de crédit.

Le tout devrait coûter 26,6 millions de francs, dont 16,8 millions pour la 1ère étape. Un préfinancement de 11,7 millions a déjà été constitué dans les comptes 2019.

Parking démoli

Les travaux du 2e secteur, qui agrandiront sensiblement la surface du parc et qui permettront le renouvellement et l'équipement des surfaces dédiées aux manifestations, devraient commencer en 2023. D'ici-là, des mesures de compensation et d'accompagnement liées à la déconstruction du parking des Jeunes-Rives, devront être réalisées.

«La question du stationnement sur les Jeunes-Rives doit s'inscrire dans une réflexion globale sur le stationnement et l'accessibilité du centre-ville», a expliqué Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la sécurité. La conseillère communale a quelques pistes comme la construction d'un parking souterrain sous le futur Uni-Hub ou un nouveau Park&Ride aux frontières de la nouvelle commune fusionnée.

Long processus

Né à la suite du concours d'architecture Europan, remporté en 2010 par le bureau frundgallina, le projet des Jeunes-Rives est le fruit d'un long processus et d'une démarche participative menée en 2014 pour préciser les attentes de la population. En 2017, le Conseil général a accepté la demande de crédit d'avant-projet.

Le rapport, avec ses trois variantes, est soumis à consultation jusqu'au 14 février. Le Conseil général devrait se prononcer sur la demande de crédit le 4 mai. (ats/nxp)