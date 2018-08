Cette journée doit permettre de présenter à la population et aux autorités le fonctionnement d'un centre fédéral, ainsi que les activités du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Cet événement se déroulera en présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ainsi que du conseiller d'Etat neuchâtelois Jean-Nathanaël Karakash et de la conseillère d'Etat fribourgeoise Anne-Claude Demierre. Le conseiller communal de Boudry Daniel Schürch prendra aussi la parole lors de la partie officielle.

De 11h00 à 16h00, la population et les représentants des autorités pourront assister à des activités créatrices et sportives, souligne le SEM dans on invitation. L'objectif de cette journée est de favoriser les échanges entre les occupants du centre et les visiteurs.

Depuis le 3 avril 2018, le centre fédéral pour requérants de Boudry mène un projet pilote en coordination avec le centre fédéral pour requérants de la Gouglera à Chevrilles (FR). Cette phase pilote doit permettre à la région Asile romande de se préparer à l'entrée en vigueur de la loi révisée sur l'asile le 1er mars 2019. (ats/nxp)