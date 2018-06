L'armée a attiré la foule samedi à sa journée portes ouvertes sur la place d'armes de Bure (JU). Entre 8000 et 10'000 curieux se sont déplacés pour célébrer les 50 ans du site et assister à quantité de démonstrations militaires.

Chars et avions de combat

«C'est un grand succès, nous tablions sur quelque 6000 visiteurs et en avons eu plus de 8000 au moins», a assuré à Keystone-ATS le colonel Philippe Brulhart, commandant de la place d'armes. «Les démonstrations ont plu, notamment aux jeunes», a-t-il ajouté, relevant comme points forts de la journée les shows de présentation du Super Puma et du F/A-18 Hornet des forces aériennes.

Le programme prévoyait aussi des exercices de combat de chars, la visite de la nouvelle caserne et la présentation de la centrale d'engagement des plates-formes de simulation. Les visiteurs pouvaient par ailleurs assister à la présentation de la nouvelle tenue de combat et à celle des moyens d'artillerie.

Inaugurée en 1968

Malgré la réduction des effectifs de l'armée, l'avenir du site de Bure n'est pas remis en question. La place d'armes fait l'objet d'importants investissements qui ont déjà permis la rénovation des casernes. Les travaux se poursuivront ces prochaines années.

Cette place d'armes n'a pas toujours été acceptée par la population et les autorités. Dans les années 1950, de nombreuses manifestations ont eu lieu contre le projet du Département militaire fédéral (DMF) de créer un site en Ajoie. L'opposition était forte dans les communes et les milieux agricoles. Finalement, la place d'armes a été inaugurée sur le plateau de Bure en 1968. (ats/nxp)