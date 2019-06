La Télé fête ses 10 ans. Lancée le 1er juillet 2009, la chaîne valdo-fribourgeoise célèbre cet anniversaire dans un climat apaisé après les soubresauts de ses premières années d'existence.

«Cela a été une aventure assez folle. Les cinq premières années ont été très mouvementées, mais cela s'est ensuite bien stabilisé», résume l'actuel rédacteur en chef Roland Guex, interrogé par Keystone-ATS.

Avant de trouver sa voie, La Télé a «testé plein de choses», ajoute-t-il. Il mentionne notamment les talk-shows du premier rédacteur en chef de la chaîne, l'actuel conseiller national Fathi Derder. «Nous voulions marquer les esprits. Mais cela coûtait cher et nous avons été rattrapés par la réalité financière», relève Roland Guex.

Corollaire, La Télé a dû se restructurer à plusieurs reprises, passant même par des recapitalisations. Ce n'est que lors de son exercice 2016 qu'elle est parvenue à dégager un bénéfice. Des chiffres noirs qu'elle n'a plus quittés depuis, avec un bénéfice de près de 80'000 francs pour 2018.

Actualité séparée

Présidée depuis 2014 par l'avocat et homme d'affaires Damien Piller, La Télé a trouvé son rythme de croisière en se consacrant davantage à l'actualité régionale, explique Roland Guex. «C'est notre coeur de cible», affirme l'un des rares à être resté fidèle à la chaîne depuis ses débuts.

Cette actualité, La Télé la consacre aux cantons de Vaud et Fribourg, selon la concession attribuée en 2008 par l'Office fédéral de la communication (OFCOM). «Ce n'était pas évident au début de jongler entre ces deux cantons, mais cela est devenu naturel au fil des années», reconnaît le rédacteur en chef.

Depuis le début de l'année, La Télé a néanmoins décidé de scinder en deux son journal d'information. «Quand il s'agit d'actualité pure, un Vaudois ne s'intéresse pas forcément à la même chose qu'un Fribourgeois, et inversement», remarque Roland Guex. Il souligne toutefois que les intérêts convergent pour toutes les autres émissions de la chaîne, qu'elles soient sportives, culturelles ou de divertissement.

Audience stable

Basée au palais de Beaulieu à Lausanne et dans le nouveau centre Mediaparc à Villars-sur-Glâne (FR), La Télé tourne avec une audience quotidienne d'environ 60'000 téléspectateurs, un chiffre stable depuis plusieurs années. «Nous dépassons les 100'000 personnes pour les émissions spéciales, comme les 20 KM de Lausanne, Morat - Fribourg ou la fête de la Saint-Nicolas à Fribourg», note Roland Guex.

Sur cette actualité régionale, le rédacteur en chef ne se sent pas en concurrence avec la RTS, évoquant plutôt une «complémentarité». Il ne déplore pas non plus le fait que ses journalistes soient régulièrement débauchés par la RTS. «Cela fait partie du jeu. Notre vocation est aussi de former des gens et de lancer des carrières», estime-t-il.

Festivités

La Télé est entrée dans le paysage audiovisuel suisse le 1er juillet 2009 avec un «live» de trois heures depuis le château de Gruyères. Cette émission de lancement, animée par Fathi Derder, avait réuni de nombreuses personnalités de la région valdo-fribourgeoise.

Pour marquer cet anniversaire, différentes festivités sont programmées, à commencer par une soirée de gala avec les différents partenaires de la chaîne, ce jeudi au château de Glérolles à Saint-Saphorin (VD). Le personnel - environ 50 employés, dont 13 journalistes - aura aussi droit à une fête en septembre.

A l'antenne, des capsules de trois minutes sont diffusées depuis début juin, dans lesquelles des anciens et actuels collaborateurs de La Télé évoquent leurs souvenirs. A partir de la rentrée d'août, la chaîne diffusera également d'anciennes et notables émissions. Elles seront programmées tous les vendredis jusqu'à Noël. (ats/nxp)