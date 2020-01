La Ville de Neuchâtel cherche ses ambassadeurs de l?énergie. Elle lance un prix annuel, doté d'un montant de 15'000 francs, pour récompenser celles et ceux qui favoriseront les bons réflexes en matière de respect de l'environnement.

La distinction s'adresse à trois catégories de personnes ou de groupes, a indiqué jeudi le Conseil communal. Il s'agit des concierges et des aide-concierges, des locataires et des propriétaires de maisons. Les lauréats seront invités à partager leurs expériences et leurs projets lors d'événements publics.

Le prix s'inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique 2035 du chef-lieu cantonal. Il s'adresse aux habitants des quatre communes qui formeront, dès l'an prochain, la nouvelle commune de Neuchâtel, qui deviendra la plus peuplée du canton, devant celle de La Chaux-de-Fonds.

«Avec ce prix, nous voulons créer un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs de l'énergie», a dit devant la presse la conseillère communale Christine Gaillard, en charge du dossier. «C'est-à-dire des personnes créatives et entreprenantes, qui ont envie de partager leurs bonnes pratiques en matière d?efficience énergétique.» (ats/nxp)