La Ville de Neuchâtel a retrouvé les chiffres noirs en 2017, avec un bénéfice d'un peu moins de 120'000 francs, contre un déficit de 4,8 millions un an plus tôt. Le Conseil communal préconise de maintenir une gestion rigoureuse, mais observe des signaux positifs du côté des entreprises.

«L'exercice 2017 démontre la bonne maîtrise des charges par le conseil communal dans une période politico-législative cantonale mouvementée», a relevé mercredi devant la presse le président de la Ville et directeur des Finances, Fabio Bongiovanni.

Baisse de la matière imposable

Les charges d'exploitation, à 277 millions de francs, sont conformes au budget. Des efforts conséquents ont permis de réduire celles liées aux biens et aux services. Et les charges de personnel sont «maîtrisées»: le nombre de postes de travail est identique à celui de 2016, et inférieur aux prévisions.

Du côté des revenus, les recettes fiscales sont inférieures de 2,9 millions par rapport au budget. Les revenus issus des personnes physiques sont en repli de 7,3 millions.

C'est lié notamment à la modification de la répartition Etat-communes, mais aussi à la baisse de la matière imposable dans le contexte de la poursuite de la réforme cantonale (dont une hausse des déductions pour enfants, et une baisse du barème fiscal).

Mieux côté entreprises

Le produit des impôts des entreprises est quant à lui supérieur au budget de 4,4 millions. Les autorités constatent une augmentation constante du nombre de personnes morales contributrices ( 116). Elles y voient un signe réjouissant du développement de l'activité économique sur le territoire communal et de l?attrait de la ville.

A fin décembre, la fortune nette s?établissait à 53,2 millions de francs. La dette à long terme est stabilisée à 300 millions. Quant aux réserves, fonds et provisions, ils se montent à 374,4 millions, compte tenu de la réévaluation du patrimoine exigée par le nouveau modèle comptable harmonisé. (ats/nxp)