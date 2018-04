Les employés de quinze magasins doivent, depuis un an environ, se lever plus tôt pour commencer leur journée et les conséquences sur le moral des troupes ne sont pas bonnes. Le quotidien neuchâtelois Arcinfo rapporte que les caissiers et autres magasiniers doivent arriver à 6h30 au lieu de 7 heures et que l'amplitude horaire s'étend toujours jusqu'à 19h15. «Parfois 20h15 le jeudi, dit cette employée, la vie de famille, je peux oublier!» La Coop pas mauvaise joueuse autorise ces mêmes employés à venir un peu plus tard le vendredi pour rester «dans la légalité» ajoute cette même source. Ce que reproche une autre employée neuchâteloise de la chaîne de magasin est d'avoir été mis devant le fait accompli.

Un précédent

C'est que le géant orange est coutumier de ces changements imposés dans le canton. Il avait déjà en 2014 élargi les horaires d'ouverture de 18h30 à 19 heures. Du côté du syndicat Unia, il y a de l'impuissance car aucune infraction n'a été signalée. L'enquête d' Arcinfo rapporte que les employés peuvent bénéficier de pauses plus longues ou encore récupérer des demi-journées dans la semaine. La distinction doit être faite entre les magasins où l'arrivée au travail est toujours fixée à 7 heures et ceux qui ont opté pour une arrivée à 6h30. Les premiers doivent effectuer une mise en rayon plus compliquée, souvent encore en cours après l'arrivée des premiers clients à 7h30. Pour Unia, le juge de paix est le gérant. Tous n'ont pas envie de prendre en compte les contraintes familiales des employés.

Peu d'impact sur l'emploi

Les horaires plus matinaux n'ont visiblement pas eu d'effet, malgré les annonces faites par la direction, sur l'embauche de nouvelles personnes. «Ce changement d'horaires n'a pas vraiment créé d'engagements de nouveaux collaborateurs. Tout au plus des étudiants ou des salariés horaires effectuent un peu plus d'heures, qui sont rémunérées», explique Giovanni Iacomini le chef de la communication de la direction Coop suisse romande à Arcinfo. L'objectif de Coop était de concurrencer les boulangeries. Manqué. Le chiffre d'affaires des boulangers n'a pas été affecté. Quant au concurrent Migros, un seul de ses magasins ouvre à 7h30 et la coopérative ne souhaite pas étendre cet horaire avancé au reste de son réseau, sauf si le besoin s'en fait sentir. Potentiellement, les commerces du canton pourraient ouvrir encore plus tôt, une loi, acceptée par le peuple stipule qu'il est possible d'ouvrir dès 6 heures du matin. (D.G. /nxp)