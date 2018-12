Les eaux du lac de Montorge à Sion ont viré au roux suite à la prolifération de deux espèces de zooplancton. Les analyses ont montré que l'eau ne présentait aucun risque de toxicité.

La ville a levé les mesures de précaution prises à fin novembre après avoir constaté la couleur anormale du lac. Les zooplanctons de la famille des rotifères sont naturellement présents dans les eaux du lac. Leur prolifération est certainement la conséquence de l'été très chaud qui a favorisé le développement des algues dont ils se nourrissent, communique lundi la ville de Sion.

Au début du mois de novembre, les eaux du lac ont passé successivement du bleu-vert au marron. La ville a fait analyser l'eau et a recommandé aux promeneurs de veiller à ce que les enfants et les animaux n'en ingurgitent pas. Actuellement, le lac est en train de geler et il n'est pas possible de prédire quels seront les effets sur ce zooplancton. (ats/nxp)