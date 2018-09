Le Festival du livre suisse de Sion a attiré quelque 4000 personnes entre vendredi et dimanche. Dédié à la littérature de voyage, il a vu défiler une soixantaine d'auteurs à la médiathèque sédunoise, dont Alexis Jenni, prix Goncourt 2011.

Parmi les temps forts de cette édition, un hommage a été consacré à l'écrivain-voyageur genevois Nicolas Bouvier, disparu il y a 20 ans, ont relevé dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Les écoles du canton ont également été associées à la manifestation, et une vingtaine de classes a pu participer à des ateliers pédagogiques ou à des rencontres avec les auteurs. Lancé en 2017 par la médiathèque Valais-Sion et la Fondation pour l'Ecrit (FPCE), le Festival du livre suisse vise à «valoriser la scène littéraire suisse et à diversifier la scène du livre en Valais». Une nouvelle édition a d'ores et déjà été programmée au 20 et 22 septembre 2019. (ats/nxp)