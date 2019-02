Crans-Montana ne quittera pas l'abonnement Magic Pass. Ses doléances ont été entendues et un accord a été trouvé. Saas-Fee (VS) et Les Prés-d'Orvin (BE) rejoindront le forfait dès l'hiver prochain et Loèche-les-Bains (VS) cet été.

La société de remontées mécaniques de Crans-Montana (CMA) avait menacé fin janvier de quitter le Magic Pass si le produit n'était pas réaménagé. Jeudi, CMA a confirmé dans un communiqué la volonté des parties de poursuivre leur collaboration pour les trois éditions à venir, soit jusqu'en 2022.

«Les préoccupations de CMA ont été entendues et comprises par la coopérative Magic Mountains Cooperation», a précisé à Keystone-ATS Leslie Taverney, responsable de la communication de la société valaisanne. Plusieurs mesures seront introduites, dont une politique tarifaire différenciée qui permettra à CMA dès le printemps 2020 de mieux répartir sa clientèle, notamment durant les périodes creuses.

Option «coupe file»

Le domaine skiable a également obtenu de pouvoir rajouter son option «Fastlane» lors de l'achat d'un Magic Pass. Elle offre aux clients concernés la possibilité d'éviter la file pour emprunter les remontées mécaniques.

L'introduction d'un outil performant d'analyse de la clientèle du Magic Pass - son profil ou encore sa provenance - sera également accélérée. «D'autres développements sont à l'étude, mais il n'est pas possible d'en dire plus pour l'heure», a indiqué Leslie Taverney.

Abandon du «deal fracassant»

Dès la saison d'hiver 2019/2020, le Magic Pass sera également valable dans les domaines skiables de Saas-Fee et Saas-Almagell, a annoncé dans un communiqué la société Saastal Bergbahnen. Le domaine skiable abandonnera son forfait de ski à prix cassé (255 francs cette saison), baptisé «deal fracassant» et lancé en 2016.

Si cet abonnement vendu par crowdfunding a été «un succès pour les professionnels de la vallée de Saas, le résultat n'a pas été tout à fait satisfaisant pour les remontées mécaniques». En cause, les coûts de la licence et du logiciel payés au développeur du projet ainsi que les frais de marketing «considérables», explique la société.

Valable été comme hiver

Le domaine skiable Les Prés-d'Orvin, dans la région de Bienne, rejoindra aussi le Magic Pass 3, a annoncé la coopérative Magic Mountains Cooperation lors de son assemblée générale qui s'est déroulée jeudi à Yvorne (VD). Loèche-les-Bains le rejoindra également, mais cet été déjà.

L'abonnement Magic Pass, valable été comme hiver, a été lancé en 2017. Il réunit 30 stations dans les cantons du Valais, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura. Crans-Montana est le plus grand domaine skiable de l'offre. (ats/nxp)