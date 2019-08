Plus de 100'000 personnes et des biens pour une valeur de 10 milliards de francs doivent être protégés contre les crues du Rhône. Une commission du National propose d'adopter le crédit de 1,022 milliard de francs entre 2020 et 2039 pour poursuivre les travaux.

La décision est unanime, annoncent mardi les services du Parlement. Il s'agit du plus grand projet de protection contre les crues de Suisse.

Crédit-cadre

La correction du fleuve s'étend sur 162 kilomètres en Valais, mais aussi sur le territoire vaudois. Il est nécessaire d'intervenir car certains des ouvrages de protection situés le long du Rhône sont très anciens et les dégâts liés aux crues ont montré les limites du système actuel.

Le Parlement avait déjà débloqué 169 millions en 2009 pour une première étape. Ce crédit-cadre, renouvelé trois fois, arrivera à échéance l'année prochaine. Un nouveau crédit d'ensemble de 1,022 milliard doit prendre le relais pour la 2e étape du projet.

Fonds débloqués

Le Conseil fédéral veut garantir que suffisamment de fonds seront débloqués. Les subventions fédérales devraient couvrir près de deux tiers des coûts. Le reste sera à la charge des cantons.

Le crédit d'ensemble se compose de sept crédits individuels. L'approbation de ceux-ci sera déléguée au gouvernement. Les fonds disponibles seront octroyés aux cantons pour des projets concrets approuvés par ces derniers. Le versement aura lieu une fois les travaux achevés. (ats/nxp)