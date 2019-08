Le Rocklette Palp Festival s'est achevé jeudi au barrage de Mauvoisin (VS) par un concert du groupe américain Gossip. Quelque 1500 spectateurs - 5500 pour l'ensemble du festival - se sont déplacés au fond du Val de Bagnes pour ce concert de clôture.

Les organisateurs du Palp Festival ont voulu jouer la carte de la convivialité cet été avec le Rocklette. Une manifestation dont le nom résume à lui seul le concept: mélanger rock et dégustation de mets au fromage. Le tout dans des endroits insolites, véritables cartes postales du Valais.

Durant six jours, une quinzaine de groupes suisses et étrangers se sont produits sous le Couvert du Goly aux Mayens de Bruson, à la cabane Brunet (2103 m d'altitude) et au barrage de Mauvoisin (1975 m). L'occasion d'associer musique et plaisirs gustatifs, mais aussi de (re)découvrir certains lieux, comme l'exposition en plein air du musée de Bagnes et ses photos géantes consacrées au dit barrage.

Concert anniversaire

Le festival s'est conclu jeudi en grande pompe avec la présence d'une pointure internationale, le groupe Gossip avec sa charismatique chanteuse Beth Ditto. Les Américains avaient choisi les hauteurs bagnardes comme l?une des dates de leur tournée anniversaire pour les dix ans de leur album «Music for Men». Du underground pur jus dans un décor naturel.

Leur prestation a attiré quelque 1500 spectateurs sur un total de 5500 pour l'ensemble du festival, ont annoncé les organisateurs. Les Genevois de The Young Gods ont également conclu la manifestation au son de leur nouvel album «Data Mirage Tangram».

Des navettes gratuites au départ du Châble ou de Bruson, selon les jours, ont permis de se rendre facilement sur les différents sites de la manifestation. D'autres spectateurs, adeptes de l'effort en montagne, ont rejoint les scènes naturelles sac au dos. (ats/nxp)