Le Salon goûts et terroirs a, lors de sa 19e édition, accueilli près de 45'000 personnes à Bulle (FR), annoncent dimanche les organisateurs. Pendant cinq jours, le public a découvert plus de 6000 produits du terroir auprès de 300 exposants et dans quinze restaurants.

Plusieurs animations étaient proposées aux visiteurs, dont l'«Amuse-Bouche» pour éveiller les sens et tester les connaissances gastronomiques. Une école du goût pour les enfants ainsi qu'une «Arène gourmande» permettait d'assister à la réalisation de 20 recettes de grands chefs et personnalités romandes.

Les invités d'honneur étaient la Fête des vignerons 2019, à Vevey (VD), et Lavaux Passion, un collectif de vignerons vaudois. La 20e édition du salon aura lieu du 30 octobre au 3 novembre 2019. L'invité d'honneur sera l'association pour la promotion des produits du terroir du pays de Fribourg. (ats/nxp)