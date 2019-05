Le bateau à vapeur Neuchâtel, exploité par la compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM), va relier pour la première fois Neuchâtel à Bienne (BE) en course régulière le samedi. Première croisière: le 25 mai.

Le Vapeur Neuchâtel n'était jamais allé à Bienne lors de courses à l'horaire depuis sa remise à l'eau en 2014. «Comme la LNM navigue sur les Trois-Lacs, il nous semblait primordial de desservir toutes les destinations majeures de la région avec un des fleurons de notre flotte», a expliqué à Keystone-ATS Jean-Luc Rouiller, directeur général de la LNM.

Une «certaine demande»

De plus, la Fondation Trivapor, propriétaire du Neuchâtel, compte de nombreux membres venant de Suisse alémanique. «Nous avions également une certaine demande pour aller à leur rencontre sur le Lac de Bienne», a expliqué Jean-Luc Rouiller.

Avec cette nouvelle destination, le vapeur ne pourra plus desservir la course de la mi-journée le samedi en direction de Morat (FR). «Comme on y va encore trois fois par semaine, ceci ne devrait pas avoir trop de conséquences», a ajouté le directeur de la LNM. (ats/nxp)