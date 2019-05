Le canton de Neuchâtel veut soutenir davantage les initiatives des enfants et des jeunes de moins de 26 ans. Pour les aider, l'accès aux soutiens sera facilité. Un simple texto, message vocal sur WhatsApp ou courriel suffit pour la première prise de contact.

«Dès à présent, 25'000 francs sont annuellement mis à disposition des jeunes pour leur permettre de mettre en oeuvre leurs projets», indique lundi le canton de Neuchâtel. Tout projet d'intérêt public, sans but lucratif, peut prétendre à l'obtention d'une aide, pour autant qu'il soit conduit par des jeunes.

Soutiens multiples

Le soutien peut être financier, mais aussi d'ordre technique ou organisationnel. La première prise de contact doit comprendre quatre éléments: l'idée générale du projet, le type d'aide que les responsables du projet souhaitent obtenir, leur âge et leur lieu de résidence.

Dans un deuxième temps et selon leurs besoins, les jeunes seront accompagnés dans le développement de leur projet et dans la rédaction d'une demande plus détaillée. Celle-ci devra être déposée auprès de la déléguée à la jeunesse, qui statuera sur l'octroi d'une aide en fonction de critères prédéfinis, peut-on lire dans le communiqué de la Chancellerie d'Etat. (ats/nxp)