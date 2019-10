Fourchette verte a fêté lundi à Fribourg ses 25 ans en présence du conseiller fédéral Alain Berset. Le label de référence en matière d'alimentation équilibrée en Suisse veut poursuivre ses efforts de promotion pour la santé et le porte-monnaie.

L'événement s'est tenu dans les locaux de la Haute école de santé. «C'est la première fois que je parle à côté d'une fourchette», a noté Alain Berset en entamant son intervention. «Une alimentation équilibrée et variée ainsi que la prévention des maladies non transmissibles constituent une priorité du Conseil fédéral.»

Joyeux anniversaire à la #FourchetteVerte ???? Depuis 25 ans, ce label fait référence en matière d’alimentation équilibrée. Rire, c’est bon pour la santé ???? Bien manger aussi ????????????@BAG_OFSP_UFSP pic.twitter.com/9pL58MYNwz — Alain Berset (@alain_berset) October 7, 2019

«La restauration collective est un point fort de la mise en œuvre de la stratégie suisse de nutrition», a poursuivi Alain Berset. «La situation n'est pas dramatique en ce qui concerne les comportements alimentaires, mais il y a lieu d'agir», a noté le ministre de la santé, de retour sur ses terres pour l'occasion.

«La collaboration entre les acteurs s'engageant pour une alimentation saine et des repas de qualité fonctionne bien», s'est réjoui le conseiller fédéral. «Elle est essentielle pour atteindre, de manière volontaire et non contraignante, les buts fixés», a-t-il insisté, sans exclure un jour la nécessité de réguler.

Mesures structurelles

La conseillère d'Etat fribourgeoise Anne-Claude Demierre, en charge de la santé, était aussi de la partie. La magistrate, qui est aussi présidente de la Fédération Fourchette verte Suisse, a plaidé en faveur de mesures «structurelles», à même de produire des effets sur le moyen et long terme, et d'agir en profondeur.

«Notre action s'inscrit dans un temps long et cela n'est pas très 'vendable' en ces temps de zapping», a noté Anne-Claude Demierre. La conseillère d'Etat a présenté au passage les développements technologiques préparés expressément pour cette année de 25e anniversaire de Fourchette verte, dont un nouveau site internet.

«Nous faisons les choses bien, nous devons aussi le faire savoir et le plus largement possible», a poursuivi Anne-Claude Demierre. Telle est la philosophie de la nouvelle communication de la fédération, a ajouté la ministre cantonale de la santé.

Porte-monnaie aussi

«Aujourd'hui comme hier, la question de proposer à l'ensemble de la population une nourriture équilibrée et variée reste fondamentale», estime la fédération. «Pour notre santé, mais aussi à moyen et long terme pour notre porte-monnaie», ont insisté les participants, en évoquant aussi les enjeux environnementaux, étroitement liés.

Thomas Mattig, directeur de la Fondation Promotion Santé Suisse, principal bailleur de fonds de la fédération, a rappelé le rôle de pionnier de celle-ci, avec le soutien de son organisation depuis presque le début. «Cela fait 20 ans que nous soutenons l'action pionnière de Fourchette verte», a dit le Haut-Valaisan.

Ce dernier n'a pas caché sa joie de constater que, sous l'égide de sa fondation, le label né sur les bords du Léman ait franchi la barrière de rösti, fusionné avec un projet bâlois, pour devenir plus fort et compter désormais pas moins de 17 sections cantonales. La dernière adhésion est celle du demi-canton de Nidwald.

Herbes aromatiques

«Souvent, les projets suivent le chemin inverse, de la Suisse alémanique vers la Suisse latine», s'est plu à souligner Thomas Mattig. «Ici non. Et comme les visions, culinaires notamment, ne sont pas les mêmes partout en Suisse, c'est un processus très intéressant à vivre.»

La manifestation, placée sous le thème des herbes aromatiques, a rassemblé dans le chef-lieu fribourgeois une centaine de représentants venus des quatre coins du pays, les partenaires compris. L'objectif de la journée a consisté à dresser un tableau des enjeux de santé publique liés à l'alimentation.

L'événement autour des 25 ans de Fourchette verte a reçu aussi la visite de Bertschy, auteur entre autres de Nelson. Le dessinateur vaudois a illustré l'ensemble de la partie officielle. L'après-midi a été agrémentée par une partie «pratique», avec la mise en place d'ateliers culinaires. (ats/nxp)