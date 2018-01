Le quotidien La Côte à Nyon (VD) n'échappe pas à la crise actuelle de la presse. La poursuite et la pérennisation de ses activités passe par une réforme en profondeur programmée au printemps prochain. Elle se traduira notamment par la suppression de deux postes.

Baisse des recettes

La Côte va procéder à la mise en place d'une nouvelle organisation adaptée à ses nouveaux objectifs ainsi qu'aux revenus de l'entreprise, afin d'en assurer la viabilité sur le long terme, indique l'éditeur mardi dans un communiqué.

Cela se traduira par des réductions de travail et, malheureusement, le départ de deux collaborateurs sur une équipe rédactionnelle de 19 personnes, a indiqué mardi à l'ats Bruno Collentier, éditeur-délégué du groupe ESH Médias. En cause, des chiffres rouges dus à la baisse des recettes publicitaires.

Déficitaire en 2016, La Côte a vu sa situation financière se détériorer à nouveau en 2017. Si les recettes d'abonnements sont stables, le quotidien subit de plein fouet sa forte exposition aux recettes publicitaires qui représentent environ 75% de ses revenus. Malgré tous les efforts, la tendance reste clairement à la baisse.

Papier et quotidien

Les résultats très encourageants enregistrés grâce aux nouvelles offres de publicité sur les supports digitaux ne suffisent pas pour l'instant à compenser la baisse de la publicité sur les éditions papier. Pour améliorer sa situation, le titre va élargir la palette de ses solutions publicitaires.

«Le titre restera quotidien», a précisé M. Collentier. «On croit toujours au papier. On considère qu'il reste une tendance forte. La plus grande partie de nos abonnements sont à la fois papier et numérique».

Dès janvier 2019, l'entreprise bénéficiera des investissements massifs de son actionnaire, le groupe ESHMédias appartenant au groupe Hersant, dans la construction d?un centre d'impression à Monthey, rappelle le communiqué. Cela permettra au journal d'avoir la pleine maîtrise de ses coûts d'impression et de garantir son indépendance industrielle.

La Ville de Nyon s'implique

La mobilisation des acteurs publics et privés de la région est essentielle pour pérenniser le rôle et l'existence même de La Côte qui a fêté ses 125 ans l'an dernier. L'éditeur salue la démarche initiée par la Ville de Nyon qui vise à soutenir un journalisme de proximité et de qualité par des partenariats et des acquisitions d'espaces publicitaires et promotionnels.

La Ville a en effet déposé un préavis demandant un crédit supplémentaire de 120'000 francs pour soutenir les médias locaux en 2018. Il demande 100'000 francs pour La Côte et 20'000 francs pour la production de contenus audio-visuels par NRTV, a déclaré le syndic de Nyon Daniel Rossellat. Il revenait sur une information de 24 heures.

Mesures évaluées

Le projet devrait être traité par le Conseil communal vers fin mars, a-t-il ajouté. Il ne consiste ni à subventionner avec l'argent du contribuable nyonnais un journal appartenant à un groupe privé, ni à s'introduire dans le pilotage d'un média qui doit, par essence, conserver une totale indépendance rédactionnelle.

Au terme de cette année, la Municipalité prévoit une évaluation de ces mesures. Si son résultat devait se révéler bénéfique tant pour les deux médias concernés que pour la Ville, cette démarche serait alors reconduite en 2019 et 2020. (ats/nxp)