Le trafic ferroviaire est interrompu jeudi matin à la gare du Locle (NE) en raison d'un dérangement technique, ont indiqué les Chemins de fer fédéraux (CFF). La durée de la perturbation n'est pas connue.

Les trains TER sont supprimés entre La Chaux-de-Fonds (NE) et Le Locle, tout comme les convois RE entre Neuchâtel et Le Locle. Les trains régionaux ne circulent également plus entre entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. (ats/nxp)